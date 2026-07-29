Суд изменил основание увольнения директора школы в Удмуртии на «утрату доверия»

В прокуратуре настояли на изменении формулировки при увольнении обвиняемой.Фото: пресс-служба судов Удмуртии

Юкаменский районный суд обязал администрацию муниципального округа изменить основание увольнения директора одной из школ района с увольнения по собственному желанию на увольнение в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Поводом для судебного разбирательства стал иск прокуратуры. По данным ведомства, в 2024 году директор школы приняла на работу свою дочь, однако не уведомила учредителя образовательного учреждения о возникшем конфликте интересов и не предприняла мер для его урегулирования.

Позже в отношении руководителя школы возбудили уголовное дело по статье о служебном подлоге, а прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В марте 2026 года женщина уволилась по собственному желанию, однако надзорное ведомство потребовало признать такое увольнение незаконным.

Суд поддержал позицию прокуратуры, указав, что непринятие мер по предотвращению конфликта интересов является основанием для увольнения в связи с утратой доверия. Администрацию района обязали изменить формулировку увольнения и внести соответствующую запись в трудовую книжку бывшего директора школы.

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