В Удмуртии в 8:08 29 июля объявили сигнал «Опасное небо»

Андрей Шуткин объявил об угрозе атаки БПЛА в республики. Фото: МЧС.

Сигнал «Беспилотная опасность» объявили 29 июля в 8:08 в Удмуртии. Об этом в своих соцсетях написал председатель ГО и ЧС республики Андрей Шуткин. Телефон для вызова экстренных служб – 112

Чуть позже МЧС республики объявило об угрозе атаки БПЛА. Сирены включили в Глазове, Глазовском, Ярском, Юкаменском, Красногорском, Игринском, Балезинском, Кезском, Дебесском в Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Вавожском районах

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Удмуртии осудили на 15 лет за изнасилование 8-летней девочки

Семь рейсов автобусов отменили из-за нехватки бензина в Удмуртии

Подросток на электросамокате пострадал в ДТП со «Шкодой» в Ижевске