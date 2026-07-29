Ограничения ввели в аэропорту Ижевска из-за угрозы атаки БПЛА

Из-за угрозы атаки БПЛА ввели ограничения в аэропорту Ижевска. Фото: архив редакции.

В аэропорту Ижевска им. М. Т. Калашникова введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Причиной стала угроза атаки беспилотников, сообщает Правительство Удмуртии. Напомним, ранее, в 8:08, в регионе был объявлен сигнал «Беспилотная опасность».

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