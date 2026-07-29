Житель Удмуртии осужден за хранение и сбыт наркотиков

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Архив КП.

36-летнего жителя Глазовского района признали виновным в незаконном хранении и продаже наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

В мае 2026 года мужчина нашел в подъезде многоквартирного дома тайник с запрещенными веществами и забрал их. Позднее часть наркотика он продал своему знакомому. В ходе оперативно-разыскных мероприятий фигуранта задержали, наркотическое средство изъяли.

Судья назначил ему наказание в виде 8 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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