Гороскоп на 30 июля: Скорпионам лучше сместить фокус на отношения, а Овнам не стоит устаивать шопинг

Верьте в себя, все получится! Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на четверг для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Период затишья заканчивается, пока выходить из сумрака. Соберитесь, наметьте план покорения Вселенной и начинайте действовать! Не стоит тратить свои ресурсы на бессмысленный шопинг: поверьте, у вас уже все есть, чтобы быть счастливым! Обратите внимание на свое здоровье, задумайтесь о какой-никакой, но физической активности.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В первой половине дня вам может показаться, что весь мир против вас. Это не так. Просто вы перебежали черную дорожку; во второй половине дня все наладится. Одинокие Тельцы могут встретить человека, который станет если не половинкой, то хорошим другом точно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам с их многозадачностью стоит повременить: в этот день ничего кроме раздражения это не принесет. Лучше сосредоточиться и все силы направить на одно, но важное дело. Онлайн-шопинг окажется приятным и выгодным. В отношениях прежде чем высказывать ничем не обоснованные претензии, лучше подумать и… промолчать. Вам же потом легче будет.

Рак (21 июня – 22 июля)

Лучший день для наведения порядка в окружающем вас хаосе. Наметь себе территорию и постарайтесь за короткое время расчистить пространство. Это поможет «прибраться» и в спутанных мыслях в вашей голове. В отношениях стоить перебороть свою гордость и позвонить или написать тому, кто этого давно ждет.

Лев (23 июля – 22 августа)

Самое время начать делать то, что вы так долго откладывали. Да, начинать трудно, но в конечном итоге вы будете щедро вознаграждены! Семейным Львам стоит обратить внимание на романтическую составляющую: помогут даже банальные свечи на ужине или совместный просмотр комедии. В плане здоровья нужно немного взбодриться – физическая активность не помешает.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Жизненные силы Дев окажутся почти на нуле. Поэтому стоит снизить уровень рабочей нагрузки, ограничить круг общения и все силы пустить на расслабление и отдых. Не стоит планировать финансовые дела и начинать что-то новое. В отношениях – штиль и спокойствие; и это лучший вариант на этот момент.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Концентрация внимания на высоком уровне: самое время приступить к важному проекту или решиться на что-то большее. Верьте в себя, все будет идти так, как нужно! При этом не забывайте, что семья и близкие люди – это ваш надежный тыл. Если возникнут какие-то трудности, они помогут их преодолеть.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Работа, финансы – все под контролем. Важно направить энергию в сферу отношений. Маленькие приятности, совместные прогулки или поездки, внимательное отношение к просьбам и т.д.– вот то, на чем стоит сосредоточить фокус внимания. И позвольте вашим потаенным желаниям выйти наружу – результат удивит.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Романтическое настроение у Стрельцов сегодня так накалится, что может легко вылиться в импульсивные и необдуманные поступки. Но переходить рамки дозволенного сейчас рискованно – слухи и сплетни могут быстро подпортить вашу репутацию. Если чувствуете сильное притяжение, превратите откровенные признания в спокойный разговор в приватной обстановке.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день сама Вселенная будет вести вас по нужному пути. Вам остается лишь замечать детали и нужные знаки, а еще доверять интуиции. Но не бросайтесь во что-то новое, как в омут с головой. Изучите, понаблюдайте и тогда уже принимайте предложения. В любви Козерогов ждут приятные волнения.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Именно сейчас вы нуждаетесь в заземлении: походить по траве голыми ногами, прогуляться по лесу, слушая пение птиц, посидеть у воды, рассматривая блики на солнце. Важно не зацикливаться на нерешенных задачах, лучше составить детальный план по их решению. В отношениях с партнером проявите инициативу!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Ваша главная поддержка сейчас – это близкие люди рядом с вами. Стоит довериться им, а потом прислушаться к советам. Какие-то спорные вопросы лучше решать спокойно и без спешки. Попробуйте посмотреть на ситуацию с другого угла. Обратите внимание на здоровье – лучше попить витамины, чем потом болеть.

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