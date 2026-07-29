На стадионе «Динамо» в Ижевске обновили футбольное поле

В Ижевске отремонтировали футбольное поле стадиона «Динамо». Фото: администрация Ижевска

В Ижевске завершился ремонт футбольного поля стадиона «Динамо» – работы приурочили к 100-летию республиканской спортивной организации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Старое искусственное покрытие демонтировали и заменили новым, локально отремонтировали выбоины, нанесли разметку, засыпали кварцевый песок и свежий гранулят. Финансовую и организационную поддержку оказали правительство Удмуртии, региональная Федерация футбола и Ижевский опытно-механический завод.

«За вековую историю стадион «Динамо» стал одной из главных спортивных площадок республики и активных организаций в стране по количеству проводимых мероприятий. Ежегодно здесь проводится более 240 таких событий, а общая посещаемость всего спортивного комплекса превышает 500 тысяч человек. Такая нагрузка требует системного подхода к содержанию инфраструктуры», – отметил заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Официальное открытие обновленного поля запланировано на сентябрь. Однако первые матчи здесь пройдут уже 7 августа – соревнования по мини-футболу и встреча ветеранов первенства Удмуртии в возрастной категории 35+, в которой сыграет команда «Динамо». 8 и 9 августа на поле состоятся детские турниры.

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