Двое взрослых и трое детей спаслись из горящего дома в Удмуртии

Фото: Анастасия Захарова. Перейти в Фотобанк КП
28 июля в деревне Титово Шарканского района произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.
По предварительной информации, возгорание началось из-за неполадки в перекрытии бани от дымовой трубы. Огонь уничтожил баню и сарай, а также повредил кровлю и мансарду одноэтажного жилого дома.
Общая площадь возгорания составила 210 кв. м. Из пожара спаслись пятеро человек, в том числе три ребенка. Пострадавших нет.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На стадионе «Динамо» в Ижевске обновили футбольное поле
В Ижевске до 2031 года планируют расселить 88 аварийных домов
Семь рейсов автобусов отменили из-за нехватки бензина в Удмуртии