Двое взрослых и трое детей спаслись из горящего дома в Удмуртии

На пожаре никто не пострадал Фото: Анастасия Захарова. Перейти в Фотобанк КП

28 июля в деревне Титово Шарканского района произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

По предварительной информации, возгорание началось из-за неполадки в перекрытии бани от дымовой трубы. Огонь уничтожил баню и сарай, а также повредил кровлю и мансарду одноэтажного жилого дома.

Общая площадь возгорания составила 210 кв. м. Из пожара спаслись пятеро человек, в том числе три ребенка. Пострадавших нет.

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