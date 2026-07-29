Житель Удмуртии едва не убил супругу во время ссоры из-за ревности

На суде подсудимый полностью признал вину. Фото: пресс-служба судов Удмуртии

43-летнего жителя Можгинского района признали виновным в незаконном лишении жены свободы и угрозы убийством. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

В мае 2026 года супруги поссорились, причиной конфликта стала ревность. Во время конфликта пьяный подсудимый взял нож и, направив его на потерпевшую, потребовал протянуть руки вперед, чтобы связать их скотчем. Женщина отказалась, выбила нож и попыталась убежать, но супруг догнал ее, схватил за волосы и ударил кулаком по голове. Продолжая угрожать убийством, он вновь потребовал подчиниться и после очередного отказа нанес удары по лицу и начал душить. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая выполнила требования и позволила связать себе руки и ноги. Через некоторое время мужчина отвлекся, и женщина смогла покинуть дом.

На суде подсудимый полностью признал вину. Судья приговорил его к принудительным работам на полтора года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с самостоятельным следованием к месту отбывания наказания.

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