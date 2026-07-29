Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Удмуртии 30 июля

Грозы ожидаются в Удмуртии Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 30 июля местами по Удмуртии ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в службе гражданской защиты республики.

Так, синоптики предупреждают о грозах, ливнях, граде и шквалистом ветре со скоростью от 15 до 20 м/с.

Жителей региона просят обходить шаткие строения и деревья во время непогоды, не приближаться к водоемам и оборванным проводам воздушных линий электропередач.

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