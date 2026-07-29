Президент предложил Ольге Абрамовой стать врио Главы Удмуртии

Владимир Путин принял экс-и.о. председателя правительства Удмуртии. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял в Кремле бывшую и.о. председателя правительства Удмуртии Ольгу Абрамову и предложил ей стать временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что Вы видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие», – отметила Абрамова.

Кроме того, Президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Главы Удмуртии Александра Бречалова. Он занимал этот пост последние 9 лет.

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