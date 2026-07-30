Горячую воду отключили в 52 домах в центре Ижевска

Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП
С 30 июля по 12 августа в центральной части Ижевска пройдут гидравлические испытания теплосетей. Об этом предупредили в пресс-службе Удмуртского филиала «Т Плюс».
Энергетики проверят трубы на прочность, а в случае протечек – проведут ремонт. Это необходимо для снижения количества аварий во время отопительного сезона.
На время работ горячую воду отключили в 52 домах по следующих адресам:
– улица Вадима Сивкова, 177, 182, 186, 189, 194;
– улица Карла Маркса, 208, 210, 218;
– улица Коммунаров, 281, 283, 285;
– улица Красноармейская, 164, 166, 168, 169, 171, 173, 175, 182;
– улица Красногеройская, 12, 14, 18, 20, 21, 25, 35;
– улица Лихвинцева, 46, 48, 50, 50А, 52;
– улица Пушкинская, 187, 202, 204, 206, 213, 215;
– улица Свободы, 167, 171, 171А, 173, 175, 184, 188, 190, 200, 202;
– улица Советская, 7, 9, 11, 15, 15А.
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