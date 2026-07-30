Предприятие в Удмуртии подверглось атаке беспилотников

Утром 30 июля одно из предприятий Удмуртии подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Об этом в соцсетях сообщила Глава республики Ольга Абрамова.
«По оперативным данным, пострадавших нет. На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», – сказала Глава.
Жителей просят не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.
Видео: https://t.me/AbramovaUR
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пиццерию «Удмак» в Ижевске закрыли из-за антисанитарии
Александр Бречалов уходит с поста Главы Удмуртии
Ольга Абрамова назначена на пост врио Главы Удмуртии