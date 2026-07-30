Предприятие в Удмуртии подверглось атаке беспилотников

Ольга Абрамова сообщила об атаке БПЛА на предприятие в Удмуртии. Фото: скриншот видео t.me/AbramovaUR

Утром 30 июля одно из предприятий Удмуртии подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Об этом в соцсетях сообщила Глава республики Ольга Абрамова.

«По оперативным данным, пострадавших нет. На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», – сказала Глава.

Жителей просят не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

Одно из предприятий Удмуртии подверглось атаке беспилотников Видео: https://t.me/AbramovaUR

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