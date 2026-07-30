Качество воздуха проверят в Сарапуле после пожара на складе Wildberries

Мониторинг проведут на границе с ближайшей жилой застройкой. Фото: https://39.rospotrebnadzor.ru

Роспотребнадзор Удмуртии проведет проверку качества воздуха после пожара в логистическом центре Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мониторинг проведут на границе с ближайшей жилой застройкой – деревни Пастухово и Антипино. О результатах исследований сообщает дополнительно.

Напомним, возгорание на складе произошло после атаки БПЛА со стороны киевского режима. По предварительной информации, пострадавших нет.

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