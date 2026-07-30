Проезд транспорта закрыли по Ижевскому тракту в Сарапуле

Движение транспорта ограничили по Ижевскому тракту в Сарапуле. Фото: создано с помощью ИИ

Движение транспорта ограничили по Ижевскому тракту в Сарапуле. Об сообщили в пресс-службе администрации города.

«Выезд из города возможен только через Нечкинский тракт. Будьте внимательны и осторожны», – сказали в мэрии.

Отметим, что на Ижевском тракте находится логистический центр Wildberries, где сегодня после атаки БПЛА произошел пожар. Всех работников склада эвакуировали заранее, о пострадавших не сообщается.

На место происшествия выехала врио Главы Удмуртии Ольга Абрамова.

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