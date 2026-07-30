Уголовное дело возбудили по факту атаки БПЛА на склад Wildberries в Сарапуле

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на склад Wildberries в Сарапуле Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту утренней атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Сарапуле. Происшествие квалифицировано по статье 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, склад загорелся 30 июля после удара со стороны украинских вооруженных формирований. Все сотрудники были эвакуированы заблаговременно, сведений о пострадавших не поступало.

«Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на местах происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка», – сказали в Следственном комитете.

Отметим, что аналогичное нападение на логистический центр произошло и в Пензенской области. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

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