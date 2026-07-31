Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 6:12

Режим «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии 31 июля в 10:00

Сигналов о ЧП не поступало
Виола Романова
Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии

Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии

Фото: Архив КП.

31 июля в 10:00 в Удмуртии отменили сигнал «Беспилотная опасность» и сняли запрет на прием и выпуск самолетов в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета региона по делам ГО и ЧС.

Напомним, ограничения ввели в 5:10. О ЧП в этот период не сообщалось.

Жителей просят сохранять спокойствие. Телефон вызова экстренных служб – 112. По нему можно звонить и отправлять СМС.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гендиректор «Ижавиа» об аннулировании сертификата эксплуатанта: Для меня это личное поражение

В Сарапуле не выявили превышения вредных веществ в воздухе после пожара на складе WB

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов возглавит «СГ-Транс»