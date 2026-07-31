Режим «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии 31 июля в 10:00

Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии Фото: Архив КП.

31 июля в 10:00 в Удмуртии отменили сигнал «Беспилотная опасность» и сняли запрет на прием и выпуск самолетов в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета региона по делам ГО и ЧС.

Напомним, ограничения ввели в 5:10. О ЧП в этот период не сообщалось.

Жителей просят сохранять спокойствие. Телефон вызова экстренных служб – 112. По нему можно звонить и отправлять СМС.

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