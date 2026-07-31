Удмуртстат: среднемесячная зарплата в Удмуртии выросла до 89 тысяч рублей

Средняя зарплата в Удмуртии в мае составила почти 90 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Удмуртии в мае 2026 года достигла 89 589 рублей. За месяц показатель вырос на 4,5%, в годовом выражении – на 16,3%. Реальный рост с учетом инфляции к апрелю составил 4,5%, к маю прошлого года – 9,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Наиболее высокие доходы зафиксированы в сфере информации и связи – 143 116 рублей, добычи полезных ископаемых – 117 713 рублей, а также в финансовом и страховом секторе – 113 247 рублей. Самые низкие зарплаты традиционно в строительстве – 59 914 рублей, административной деятельности – 56 580 рублей, а также в гостиничном бизнесе и общепите – 51 285 рублей.

По уровню среднемесячной зарплаты республика заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа. Выше показатели только в Татарстане (104 772 рубля) и Пермском крае (93 140 рублей). Замыкают рейтинг Пенза (74 712 рублей) и Чувашия (73 025 рублей).

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