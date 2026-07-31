Охотник едва не задушил инспектора по охране диких животных в Удмуртии

Уголовное дело направлено в суд. Фото: создано с помощью ИИ

41-летнего жителя Селтинского района осудят по обвинению в нападении на инспектора по охране диких животных Минприроды Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2026 года инспектор выявил в действиях обвиняемого нарушения условий охоты. Во время составления протокола охотник набросился на сотрудника и попытался его задушить.

Уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) направлено в суд.

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