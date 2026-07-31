Житель Ижевска осужден на 9 лет за убийство знакомого

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Суд признал жителя Ижевска виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.
В феврале 2026 года подсудимый, находившийся в съемной квартире, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес знакомому удар ножом в грудную клетку. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Судья назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен иск представителя потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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