Житель Ижевска осужден на 9 лет за убийство знакомого

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал жителя Ижевска виновным в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

В феврале 2026 года подсудимый, находившийся в съемной квартире, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес знакомому удар ножом в грудную клетку. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Судья назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен иск представителя потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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