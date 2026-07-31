Мужчина на электросамокате сбил пенсионерку на тротуаре в Ижевске

Вечером 30 июля на тротуаре по улице Школьной в Ижевске произошло ДТП с электросамокатчиком. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
43-летний водитель электросамоката «Kugoo М4» (мощность свыше 250 Ватт) наехал на 68-летнюю женщину. В столкновении пенсионерка получила травмы.
На самокатчика составили административные материалы по факту ДТП, а также за вождение без права управления. Электросамокат задержан и помещен на специализированную стоянку.
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