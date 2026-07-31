Три детских сада объединят в Ижевске

В Ижевске три детсада на Репина и Тимирязева объединят в одно учреждение Фото: Архив КП.

В Ижевске реорганизуют сразу три дошкольных учреждения. К детскому саду № 208 на улице Репина присоединят детсады № 255 и № 272, расположенных на улице Тимирязева. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Реорганизация проводится для «совершенствования и оптимизации системы образования».

Управлению образования поручено сформировать комиссию, которая проведет инвентаризацию имущества и финансовых активов всех трех учреждений, а также обеспечит утверждение изменений в муниципальное задание и выполнит иные мероприятия, необходимые для завершения процесса объединения.

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