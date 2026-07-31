Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
50-летнего жителя Ижевска осудят за допуск 16-летнего сына к езде на питбайке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.
По данным следствия, мужчина знал, что у его несовершеннолетнего ребенка нет водительских прав, но тем не менее пустил его за руль питбайка. В итоге это привело к ДТП, в котором подросток получил травмы, квалифицированные экспертами как вред здоровью средней тяжести.
Уголовное дело по части первой статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни) направлено в суд. Мужчина может лишиться свободы на срок до одного года. Вину он не признал.
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