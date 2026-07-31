176 кг мясных котлет и пельменей из неизвестного сырья изготовили в Удмуртии

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства Фото: Архив КП.

Индивидуальный предприниматель Поздеева Н.В. выработала и реализовала 176 кг мясных полуфабрикатов из сырья неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Нарушения выявили в июле 2026 года. Предприниматель выпустила 6,4 килограмма говяжьих котлет и 170 килограммов пельменей «Домашние со сливками», однако в составе сырья указаны лишь 25 килограммов куриного фарша и 79 килограммов свинины. Говядина и сливки, заявленные в названиях готовых изделий, среди использованных продуктов отсутствовали.

Такое несоответствие не позволяет обеспечить прослеживаемость сырья, подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его происхождения.

Вся продукция была реализована в розничных сетях Ижевска и Перми.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства, а уполномоченному лицу направлено предупреждение в ФГИС «Ветис.Паспорт».

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