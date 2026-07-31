Мужчина спасся из пожара в двухквартирном доме в Удмуртии

Причина пожара устанавливается. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Ночью 30 июля в селе Пышкет Юкаменского района произошел крупный пожар, – загорелся двухквартирный дом. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

В одной квартире дома проживал 52-летний мужчина, а другая – пустовала. В момент возгорания он вовремя заметил пожар и успел эвакуироваться.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь на площади 394 кв. м. Сгорели дом и надворные постройки. Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Ижевска осудят за допуск 16-летнего сына к езде на питбайке

Три детских сада объединят в Ижевске

Гендиректор «Ижавиа» об аннулировании сертификата эксплуатанта: Для меня это личное поражение