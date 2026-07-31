Два подростка опрокинулись на питбайке на трассе в Удмуртии

Девушку госпитализировали с множественными травмами. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 30 июля на автодороге Ижевск – Воткинск – Июльское произошло ДТП, в котором пострадали подростки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительной информации, 16-летний водитель питбайка не справился с управлением, опрокинулся и врезался в деревья. В аварии травмы получил он и его 15-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали с множественными травмами.

Отмечается, что у молодого человека нет водительских прав. На него возбудили административные дела. Питбайк задержан и помещен на специализированную стоянку. Решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к ответственности.

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