Проезд транспорта ограничат по улице 40 лет Победы в Ижевске

Ограничения вводят из-за ремонта теплосети Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение транспорта временно перекроют на улице 40 лет Победы в Ижевске, по направлению от проспекта Калашникова в сторону 10 лет Октября. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Ограничения введут с 31 июля до 5 августа. В этом время на участке проведут ремонт теплосети.

На месте установят временные дорожные знаки и сигнальные фонарики. Водителей просят учитывать изменения.

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