Первый в этом сезоне «Метеор» из Нижнего Новгорода сделал остановку в Сарапуле

Заполняемость рейса составила 90%. Фото: Сергей Килин

В Сарапуле приняли первый в этом году скоростной теплоход на подводных крыльях «Метеор 120Р», следующий по маршруту Нижний Новгород – Пермь. Об этом сообщили в пресс-службе Главы и правительства Удмуртии.

Судно прошло по Волге и Каме, сделав остановку в Сарапуле. По данным региональных властей, 28 июля в город прибыли туристы из Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска и Чистополя.

30 июля «Метеор» вновь зашел в Сарапул уже на обратном пути из Перми в Нижний Новгород. Заполняемость рейса составила около 90%.

В правительстве республики отметили, что в течение навигации 2026 года Сарапул примет не только скоростные «Метеоры», но и круизные теплоходы.

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