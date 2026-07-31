Погода в Ижевске 1 августа: до +24°С, дожди, грозы и утренний туман

1 августа будет пасмурно. Изображение: нейросети

В ночь на 1 августа в Ижевске температура воздуха опустится до +15°С, днем потеплеет до +24°С. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

В субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и местами грозы. Утром ожидается туман, из-за которого видимость может ухудшиться до 500 метров и менее.

Ветер будет северо-западным со скоростью 8–13 м/с.

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