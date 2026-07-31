Житель Ижевска подозревается в краже 250 тысяч рублей у знакомого в Можге

Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Фото: архив редакции

В Можге сотрудники полиции задержали 55-летнего жителя Ижевска, которого подозревают в краже 250 тысяч рублей у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным следствия, мужчина приехал в гости к своему другу. Во время совместного распития спиртного он заметил, что у хозяина дома при себе находится крупная сумма денег. Когда знакомый ненадолго вышел на улицу, подозреваемый похитил из оставленного кошелька 250 тысяч рублей, после чего вызвал такси и покинул место происшествия.

После обращения 51-летнего потерпевшего сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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