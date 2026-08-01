Гороскоп на 2 августа: Ракам нужно присмотреться к новым возможностям, а Девам – не спешить

Поступки и время нельзя повернуть назад, можно изменить свое отношение к ним. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на воскресенье для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Люди не умеют читать мысли, поэтому не стоит ждать, что окружающие сами догадаются о ваших переживаниях или трудностях. Если вас что-то беспокоит, лучше говорить об этом открыто и спокойно: честный разговор поможет быстрее найти поддержку и решение. Верьте, на смену тревогам придет более спокойный и устойчивый период.

Телец (20 апреля – 20 мая)

День обещает быть суматошным: мелких дел будет много, поэтому лучше постараться закрыть их в первой половине дня. Тогда вечером вы сможете спокойно посвятить время приятному свиданию или встрече с друзьями – без спешки и лишней суеты. Внимательно отнеситесь к предложению или просьбе, которая к вам поступит.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день легкость и непринужденность действительно станут вашим главным преимуществом. Не стоит пытаться просчитать каждый шаг: иногда именно спонтанность, живые эмоции и умение довериться моменту помогают получить самый яркий результат. Позвольте себе немного больше свободы, больше радости и искренности – это поможет почувствовать вкус дня и открыть новые приятные возможности.

Рак (21 июня – 22 июля)

Перспективы роста для Раков сейчас действительно выглядят очень заманчиво и могут стать заметнее, чем обычно. Это хороший момент, чтобы присмотреться к возможностям, которые открываются перед вами, и не упустить шанс укрепить свои позиции – особенно если вы проявите терпение, внимательность и умение вовремя сделать правильный вывод. В интимном плане полезно использовать разные… поверхности.

Лев (23 июля – 22 августа)

Будьте осмотрительны и не спешите открыто высказывать мнение, особенно если оно заметно расходится с позицией окружающих. Сейчас лучше сохранить нейтралитет и действовать более дипломатично. Постарайтесь быть проницательнее, внимательно анализировать происходящее и направить свою энергию на тщательное разбирательство всех важных для вас вопросов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Ваша энергия сегодня действительно будет буквально сметать все на своем пути, поэтому важно не расплескать ее впустую, а направить в нужное русло. Сосредоточьтесь на делах, где требуется решительность, физическая активность и быстрое реагирование. Но при этом избегайте спешки и необдуманных шагов. Особенно осторожными стоит быть в обращении с техникой.

Весы (23 сентября – 22 октября)

К резкой смене настроения отнеситесь спокойно и без лишней драматизации – это временный период, и он не должен выбивать вас из колеи. Сейчас действительно не самое подходящее время для серьезных решений, выяснения отношений или резких поворотов, зато оно отлично подходит для того, чтобы переждать эмоциональный шторм и сохранить внутреннее равновесие.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Та ситуация, над которой вы в последнее время так много размышляете, уже скоро разрешится – и, что особенно важно, в лучшую для вас сторону. Сейчас события могут развиваться не слишком быстро, но именно это время работает на вас: постепенно прояснятся детали, станут понятнее истинные причины происходящего и появится возможность принять верное решение.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Не стоит доверять свои секреты даже самым близким людям: сейчас любая, даже случайно оброненная фраза, может быстро выйти за пределы узкого круга и стать известна окружающим. Лучше проявить осторожность, держать личное при себе и не откровенничать раньше времени, особенно если речь идет о важных планах или уязвимых темах.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Когда в делах неожиданно появится пауза, используйте ее с пользой для себя: займитесь саморазвитием, изучите что-то новое, наведите порядок или просто восстановите силы. Не отказывайтесь от встреч с незнакомцами – именно такие знакомства могут оказаться неожиданно полезными, дать интересную информацию или открыть перед вами новые возможности.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Особенно важно сегодня прислушаться к своим желаниям и сформулировать просьбу или намерение максимально четко: все, что вы мысленно или вслух отправите во Вселенную, может начать сбываться уже совсем скоро. Поэтому думайте о хорошем, настраивайтесь на позитив и не сомневайтесь в собственных силах – у вас есть шанс запустить очень благоприятные перемены.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Внимания потребуют финансы: впереди вас ждет крупная покупка, поэтому сейчас разумнее экономить и не размениваться на мелкие траты, чтобы сохранить нужную сумму и избежать ненужных расходов. Тем, кто ищет свою половинку, нужно внимательнее отнестись к своему внешнему виду. Да, да, не удивляйтесь – встречают все же по одежке.

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