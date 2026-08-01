В Удмуртии из-за оставленной без присмотра электросушилки полностью сгорел дом

Площадь пожара составила 64 кв. м Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В СНТ «Пламя-3» Завьяловского района пожар уничтожил садовый дом и хозяйственные постройки после короткого замыкания в электросушилке для овощей и фруктов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

Возгорание произошло днем 29 июля. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. Хозяев на участке в этот момент не было – они ушли купаться на пруд, оставив в доме включенную электросушилку.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электроприборе. Огонь полностью уничтожил деревянный дом с мансардой и надворные постройки, расположенные под одной кровлей. Площадь пожара составила 64 кв. м.

В МЧС напомнили, что работающие электроприборы нельзя оставлять без присмотра. Жителям также рекомендуют регулярно проверять их исправность, а при возникновении пожара незамедлительно звонить по телефону 101.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ижавиа» рассказала, как будет проходить переоформление билетов после передачи рейсов другим авиакомпаниям

«Аэрофлот» увеличил число рейсов из Ижевска и открыл новое направление в Сочи

Гороскоп на 2 августа: Ракам нужно присмотреться к новым возможностям, а Девам – не спешить