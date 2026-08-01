В Удмуртии из-за оставленной без присмотра электросушилки полностью сгорел дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
В СНТ «Пламя-3» Завьяловского района пожар уничтожил садовый дом и хозяйственные постройки после короткого замыкания в электросушилке для овощей и фруктов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.
Возгорание произошло днем 29 июля. Дым заметили соседи и вызвали пожарных. Хозяев на участке в этот момент не было – они ушли купаться на пруд, оставив в доме включенную электросушилку.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электроприборе. Огонь полностью уничтожил деревянный дом с мансардой и надворные постройки, расположенные под одной кровлей. Площадь пожара составила 64 кв. м.
В МЧС напомнили, что работающие электроприборы нельзя оставлять без присмотра. Жителям также рекомендуют регулярно проверять их исправность, а при возникновении пожара незамедлительно звонить по телефону 101.
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