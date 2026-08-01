«Аэрофлот» увеличил число рейсов из Ижевска и открыл новое направление в Сочи

С 1 августа открыто авиасообщение между Ижевском и Сочи. Фото: Данил Иванов

Группа «Аэрофлот» с 1 августа расширила полетную программу из Ижевска, увеличив количество рейсов в Москву и запустив новый маршрут в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия». Дополнительные рейсы введены для перевозки пассажиров после приостановки работы авиакомпании «Ижавиа».

На направлении Москва – Ижевск – Москва добавили три ежедневных рейса. Таким образом, в августе группа «Аэрофлот» будет выполнять до семи рейсов в сутки между столицей России и Ижевском вместо прежних четырех.

Также с 1 августа открыто ежедневное авиасообщение между Ижевском и Сочи. В дальнейшем расписание рейсов на этом направлении будет корректироваться с учетом пассажирского спроса.

Пассажиры, ранее купившие билеты «Ижавиа», смогут бесплатно переоформить их на рейсы авиакомпании «Россия» на те же даты. Для этого необходимо обратиться в «Ижавиа».

В компании отметили, что расширение полетной программы позволит сохранить транспортную доступность Удмуртии и обеспечить перевозку пассажиров после прекращения полетов регионального перевозчика.

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