«Ижавиа» рассказала, как будет проходить переоформление билетов после передачи рейсов другим авиакомпаниям

Пассажирам также напомнили, что можно полностью вернуть уплаченные за билеты деньги. Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Ижавиа» разъяснила порядок переоформления билетов для пассажиров после передачи рейсов перевозчикам-партнерам. В компании заверили, что продолжают выполнять обязательства перед клиентами и поэтапно оформляют новые билеты.

В первую очередь переоформляют пассажиров, вылетающих в первую неделю августа. Затем процедура затронет рейсы на более поздние даты – в августе, сентябре, октябре и последующих месяцах.

После оформления нового билета пассажиры получат уведомление по SMS и электронной почте, указанным при бронировании. При этом дата поездки и маршрут сохранятся, однако время вылета и номер рейса могут измениться.

В «Ижавиа» также сообщили, что полностью вернут стоимость всех дополнительных услуг, приобретенных вместе с билетом, включая выбор места, питание и страховку. При необходимости их можно будет оформить заново уже у нового перевозчика.

Если предложенное время вылета не подойдет, например из-за стыковочного рейса, пассажирам рекомендуют обратиться в службу поддержки по электронной почте support@izhavia.su для подбора альтернативного варианта.

Кроме того, пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета. Для этого необходимо обратиться по месту его приобретения. Билеты, купленные на официальном сайте авиакомпании, можно вернуть через службу поддержки без удержания дополнительных сборов.

В авиакомпании предупредили, что из-за большого количества обращений телефоны горячей линии могут быть перегружены, а ответы по электронной почте и в социальных сетях могут поступать с задержкой. Пассажиров попросили с пониманием отнестись к ситуации, отметив, что работа по переоформлению билетов продолжается.

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