Повредившая чужой автомобиль топором жительница Удмуртии предстанет перед судом

Ущерб от действий обвиняемой составил 100 тыс. рублей. Фото: архив редакции

В Камбарском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

По версии следствия, в марте 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредила припаркованный возле жилого дома автомобиль. Для этого она использовала топор.

В результате владельцу машины был причинен ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Камбарский районный суд для рассмотрения по существу.

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