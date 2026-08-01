Повредившая чужой автомобиль топором жительница Удмуртии предстанет перед судом

В Камбарском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.
По версии следствия, в марте 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредила припаркованный возле жилого дома автомобиль. Для этого она использовала топор.
В результате владельцу машины был причинен ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Камбарский районный суд для рассмотрения по существу.
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