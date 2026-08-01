Помощницу нотариуса будут судить в Ижевске за незаконную передачу персональных данных

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями передано в суд. Изображение: нейросеть

В Устиновский районный суд Ижевска направили уголовное дело в отношении 43-летней помощницы нотариуса, которую обвиняют в злоупотреблении полномочиями и незаконной передаче персональных данных. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Удмуртии.

По версии следствия, с января 2025 года по март 2026 года женщина, исполняя обязанности частного нотариуса, используя служебное положение, передавала своему бывшему супругу сведения, содержащие персональные данные граждан России. Следствие считает, что информация была получена путем неправомерного доступа к системам обработки и хранения данных.

По данным СК, впоследствии мужчина использовал полученные сведения в своей предпринимательской деятельности.

Незаконную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Удмуртии. В ходе расследования следователи допросили свидетелей и потерпевших, провели очные ставки, а также изъяли и изучили документацию и другие материалы, имеющие значение для уголовного дела.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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