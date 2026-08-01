Погода в Ижевске на 2 августа: до +25°С и северный ветер

День обещает быть солнечным. Фото6 Александра Рыбалкина

В ночь на 2 августа в Ижевске ожидается до +17°С, местами возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +25°С, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Удмуртии.

В субботу синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Большую часть дня ожидается солнечная погода. Ветер – северный, 7–12 м/с.

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