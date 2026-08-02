Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии 2 августа

В четырех районах включены сирены. Фото: архив

2 августа в Удмуртии объявлен сигнал «Опасное небо» в связи с опасностью атаки БПЛА. Об этом в 9:00 сообщила врио Главы республики Ольга Абрамова.

«Включаем сирены в Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Вавожском районах», - написала она в своих соцсетях.

В 09:07 в аэропорту Ижевска введен режим «Ковер», прием и выпуск воздушных судов остановлены, сообщает Госкомитет региона по делам ГО и ЧС.

Продолжение: сирены включают в Глазове, Глазовском, Ярском, Юкаменском, Красногорском, Игринском, Балезинском, Кезском, Дебесском районах.

Граждан просят не снимать БПЛА на видео, не приближаться к обломкам и не пытаться сбить дрон самостоятельно. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

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