Удмуртия заняла 68 место в рейтинге регионов России по качеству дорог

Удмуртия стала 68-й в рейтинге регионов России по качеству дорог Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Удмуртия заняла 68-е место в рейтинге регионов России по состоянию дорожной сети. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, доля региональных, межмуниципальных и местных дорог, соответствующих нормативным требованиям, по итогам 2025 года составила в республике 44,9%. Плотность автодорог общего пользования с твёрдым покрытием в регионе – 267 километров на тысячу квадратных километров территории.

Лидерами рейтинга признаны Москва, Челябинская область и Республика Ингушетия. Замыкают список Архангельская, Волгоградская и Кировская области.

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