Глава СК России запросил доклад по делу о разбитой дороге в Удмуртии

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Фото: Информационный центр СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о разбитой дороге между деревнями Котегово и Падера в Балезинском районе Удмуртии. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Длительное время дорога находится в непригодном состоянии: покрытие разрушено, на поверхности образовались многочисленные ямы и неровности. Проезд транспорта, в том числе школьного автобуса, по участку затруднен. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК Удмуртии Роману Широбокову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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