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НовостиПроисшествия3 августа 2026 11:30

Два человека пострадали в ДТП на автодороге Ижевск – Ува

«Лада Гранта» вылетела в кювет на трассе в Удмуртии
Виола Романова
По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МО МВД России по Увинскому району

По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МО МВД России по Увинскому району

Ночью 1 августа в ДТП на автодороге Ижевск – Ува пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МО МВД России по Увинскому району.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В аварии травмы получил он и его 18-летняя пассажирка. Молодой человек госпитализирован, медицинскую помощь девушке оказали на месте.

По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

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