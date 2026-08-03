Жителя Ижевска отправили в колонию за сексуальное насилие над падчерицей

Фото: Архив КП.
37-летний житель Ижевска признан виновным в ряде преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.
Установлено, что с января по сентябрь 2025 года мужчина совершал в отношении девочки развратные действия без применения насилия для того, чтобы «удовлетворить свои половые потребности и пробудить у малолетней потерпевшей интерес к сексуальным отношениям». А с ноября по декабрь того же года мужчина принуждал девочку к иным действиям сексуального характера, угрожая ей применением насилия.
Кроме того, подсудимый неоднократно угрожал супруге убийством, в том числе прижимал к ее шее нож и ножницы.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину обязали выплатить потерпевшей девочке компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.
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