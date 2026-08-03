Мужчина утонул на реке Ува в Удмуртии

Трагедия произошла в необорудованном для купания месте Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 2 августа на реке Ува в Удмуртии утонул 43-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Трагедия произошла в запрещенном для купания месте.

Отмечается, что с мая 2026 года на водоемах республики утонуло уже 13 человек, в том числе три ребенка. Жителей просят отдыхать только в оборудованных для этого местах.

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