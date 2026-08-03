8-летний ребенок на квадроцикле врезался в автомобиль в Ижевске

Ночью 2 августа на нерегулируемом перекрестке на улице Фестивальной в Ижевске 8-летний ребенок спровоцировал ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
Мальчик на квадроцикле врезался в «ВАЗ-21041» под управлением 28-летнего молодого человека. В столкновении травмы получили ребенок и его 10-летний пассажир. Квадроцикл помещен на спецстоянку.
Сотрудники Госавтоинспекции просят родителей ограничить доступ детей к ключам от техники.
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