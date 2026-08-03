Жителя Ижевска осудили за сокрытие более 5 млн рублей от налоговой

Приговор в законную силу не вступил Фото: Данил Иванов.

Житель Ижевска признан виновным в сокрытии денег, с которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Как установили правоохранители, мужчина знал, что возглавляемая им организация имеет долги перед бюджетом по налогам, а также о примененных налоговиками мерах принудительного взыскания. Несмотря на это, с ноября 2024 по май 2025 года он проводил финансовые операции с партнерами в обход расчетных счетов компании. Общая сумма, которая таким образом была выведена из-под контроля ФНС, превысила 5 миллионов рублей.

Судья назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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