Жители Воткинска пожаловались на состояние дороги на улице Гоголя. Фото: скриншот видео Народного фронта

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разрушенной дороги на улице Гоголя в Воткинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На проезжей части улицы образовались провалы грунта, кроме того, проход затруднен из-за складируемых груд кирпича. По информации республиканского Народного фронта, дорога пришла в такое состояние после капремонта магистрального водопровода в 2025 году.

Сейчас все муниципальные контракты числятся исполненными, однако по факту жители улицы уже 8 месяцев находятся в изоляции, т.к. транспорт не может проехать по такой дороге, а пенсионеры не могут выйти из своих домов из-за завалов.

Жители пожаловались в администрацию города, там претензию перенаправили подрядчику. После этого горожанам пообещали привести дорогу в порядок к 31 мая, но «воз и ныне там».

Жители Воткинска пожаловались на состояние дороги на улице Гоголя Видео: Народный фронт Удмуртии

«В рамках расследования следователями будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание дороги», – заключили в СК.

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