«Ижавиа» оспаривает в суде аннулирование сертификата Росавиацией

«Ижавиа» подала иск к Росавиации Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

АО «Ижавиа» подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными действия Росавиации. Заявление зарегистрировано 3 августа, ответчиком выступает ведомство. Подробности требований в картотеке арбитражных дел не раскрываются, однако ранее профильный портал «ТурДом» сообщал, что авиакомпания оспаривает приказ об аннулировании сертификата эксплуатанта, поданный 31 июля.

По мнению перевозчика, к моменту вынесения решения он уже выполнил все предписания Ространснадзора и Росавиации: направил отчеты об устранении замечаний, обновил внутреннюю документацию и программы подготовки летного состава, представив подтверждающие материалы в ведомство.

Одним из ключевых аргументов «Ижавиа» стало нарушение процедуры. Как указано в иске, акт инспекционной проверки и приказ об аннулировании сертификата были вручены руководству компании в один день – 29 июля – с разницей около двух часов. По мнению заявителя, это лишило авиакомпанию возможности ознакомиться с окончательными выводами комиссии и представить обоснованные возражения до принятия решения.

Также перевозчик считает, что Росавиация неверно оценила результаты проверки. Замечания по системе управления безопасностью полетов, утверждает заявитель, носили документарный характер и были устранены. А программы подготовки экипажей, отсутствие актуализации которых упоминается в акте, были официально утверждены самой Росавиацией еще 20 июля.

Кроме того, «Ижавиа» оспаривает выводы, касающиеся самолета Як-42Д. В иске отмечается, что воздушное судно было своевременно выведено из эксплуатации, не выполняло рейсы, поэтому риски для безопасности полетов исключались, а оснований для применения столь жесткой меры не было. Остальной флот авиакомпании, по данным перевозчика, исправен.

Напомним, Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа» на прошлой неделе. Из-за этого авиакомпания остановила полеты и продажу билетов. Сейчас ее рейсы выполняют другие авиаперевозчики.

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