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НовостиПроисшествия4 августа 2026 13:20

Двое подростков попали в больницу после ДТП с питбайком в Удмуртии

15-летние юноша и девушка съехали в кювет на питбайке
Виола Романова
Подростки получили травмы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Подростки получили травмы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Ночью 3 августа на автодороге Ува – Селты – Старая Тукля произошло ДТП, в котором пострадали подростки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

15-летний водитель питбайка не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. В аварии травмы получили он и его 15-летняя пассажирка. С места происшествия их увезли в больницу.

Отмечается, что у юноши нет водительских прав.

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