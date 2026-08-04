Двое подростков попали в больницу после ДТП с питбайком в Удмуртии

Ночью 3 августа на автодороге Ува – Селты – Старая Тукля произошло ДТП, в котором пострадали подростки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
15-летний водитель питбайка не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. В аварии травмы получили он и его 15-летняя пассажирка. С места происшествия их увезли в больницу.
Отмечается, что у юноши нет водительских прав.
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