Названия для семи новых улиц в Октябрьском районе выбрали в Ижевске

Новые улицы внесут в государственный адресный реестр. Фото: администрация Ижевска

Семь новых улиц и пять проездов появились в Октябрьском районе Ижевска. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Наименования присвоили на заседании городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов. Так, теперь в Ижевске есть улицы Оркестровая, Мелодичная, Композиторов, Скрипичная, Симфоническая, Музыкальная и Джазовая. Кроме того, появились Первый, Второй и Третий Музыкальный проезды, а также Первый и Второй Джазовые проезды.

Новые улицы внесут в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в государственный адресный реестр.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двухлетний ребенок умер в результате несчастного случая в Удмуртии

Суд обязал Ижевский завод кирпича и керамзита снизить выбросы в атмосферу

Реконструкция дороги на улице Удмуртской в Ижевске готова на 45%