Названия для семи новых улиц в Октябрьском районе выбрали в Ижевске

Семь новых улиц и пять проездов появились в Октябрьском районе Ижевска. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.
Наименования присвоили на заседании городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов. Так, теперь в Ижевске есть улицы Оркестровая, Мелодичная, Композиторов, Скрипичная, Симфоническая, Музыкальная и Джазовая. Кроме того, появились Первый, Второй и Третий Музыкальный проезды, а также Первый и Второй Джазовые проезды.
Новые улицы внесут в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в государственный адресный реестр.
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