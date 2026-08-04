Пять жителей Ижевска осудят за вымогательство и грабежи на миллионы рублей

Один из обвиняемых полностью признал вину, трое – частично. Фото: СУ СК Удмуртии

Пять жителей Ижевска осудят по делу вымогательстве, грабеже, отмыве денег и похищении документов. об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СК Удмуртии.

По данным следствия, в 2025 году фигуранты, действуя в составе организованной группы, придумали схему завладения чужим имуществом. Жертвами преступной схемы стали четверо молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет.

У одного из потерпевших, который, по информации злоумышленников, имел крупные накопления, они систематически вымогали полтора миллиона рублей, а также требовали передать им иномарку. В процессе они отобрали у него 355 тысяч наличными и криптовалюту на сумму более 200 тысяч рублей. Все это сопровождалось угрозами и избиениями. Кроме того, один из обвиняемых похитил у молодого человека паспорт транспортного средства, чтобы тот не мог законно продать или переоформить машину.

Чтобы скрыть следы, часть похищенной криптовалюты была переведена в валюту и выведена через цепочку финансовых операций.

Трое жителей Ижевска обвиняются в краже криптовалюты Видео: ФСБ Удмуртии

Кроме того, следствие установило причастность обвиняемых еще к двум эпизодам открытого хищения средств. В одном случае у дома на улице Пушкинской они заблокировали выход из машины и, угрожая расправой, отобрали у 18-летнего парня 330 тысяч рублей. В другом – у 19-летнего жителя республики похитили 160 тысяч наличными и банковскую карту, с которой позже сняли еще 280 тысяч.

Один из обвиняемых полностью признал вину, трое – частично. На время следствия все фигуранты заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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