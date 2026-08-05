Мужчина помещен в спецприемник. Фото: скриншот видео МВД Удмуртии

30-летний житель Кизнерского района задержан за пьяный угон автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

В полицию с заявлением обратился владелец машины. С его слов, в вечер преступления он выпивал на автостоянке с незнакомым мужчиной. После этого он отправился домой пешком, оставив свою «Ладу Гранта» на стоянке вместе с ключами в салоне. После этого автомобиль угнали.

Вскоре после подачи заявления машину заметили на трассе в Якшур-Бодьинском районе. Подозреваемый на тот момент все еще был пьян. По результатам освидетельствования у него выявили 2,500 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, выяснилось, что у него нет водительских прав.

Пьяный бесправник угнал автомобиль у собутыльника в Удмуртии Видео: МВД Удмуртии

На мужчину возбудили административный протокол по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами), а также уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон). По решению суда мужчина помещен в спецприемник. Ему грозит до 5 лет колонии.

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